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Експерти ООН визнали Асада відповідальним за хіматаку в Хан-Шейхуані

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 04:20

Експерти ООН визнали режим президента Сирії Башара Асада винним у хімічній атаці на місто Хан-Шейхуан 4 квітня 2017 року.

Про це повідомляє Місія США при ООН.

За даними розслідування, той удар по місту в контрольованій повстанцями частині провінції Ідліб здійснив бойовий літак урядових військ, який скинув боєприпаси з отруйним газом зарином. Голова комісії Паулу Піньєйру виключив можливість провини за цей напад самих повстанців, про яку стверджувала влада Асада.

Як відомо, у результаті атаки загинули близько 90 осіб, в основному, жінки та діти. Кількість постраждалих тоді перевищила 500 людей.

"Українська правда" в Threads

Теми: СиріяООН
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