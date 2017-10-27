Віце-прем'єр-міністра Австралії звільнили через подвійне громадянство
П'ятниця, 27 жовтня 2017, 07:00
Вищий суд Австралії визнав, що призначення на посаду віце-прем'єра Барнабі Джойса та 4 інших політиків було неправомірним через наявність у них подвійного громадянства.
Про це повідомляє ВВС.
За інформацією ВВС, окрім австралійського підданства, Джойс має паспорт Нової Зеландії.
Australia's deputy PM disqualified https://t.co/yIa4NZQRLY— BBC News (World) (@BBCWorld) October 27, 2017
Конституція Австралії забороняє обрання на державні посади людей з подвійним громадянством.
"Я поважаю рішення суду", – сказав Барнабі Джойс одразу після вироку.