Вице-премьер-министра Австралии уволили из-за двойного гражданства

Высший суд Австралии признал, что назначение на должность вице-премьера Барнаби Джойса и 4 других политиков было неправомерным из-за наличия в них двойного гражданства.

Об этом сообщает ВВС.

По информации ВВС, кроме австралийского гражданства, Джойс имеет паспорт Новой Зеландии.

DPM @Barnaby_Joyce was wrongly elected because he held dual citizenship, High Court of Australia rules: https://t.co/S6a8HAJAHx#auspol pic.twitter.com/4aZyOIjocD