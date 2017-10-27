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Вице-премьер-министра Австралии уволили из-за двойного гражданства

Пятница, 27 октября 2017, 07:00

Высший суд Австралии признал, что назначение на должность вице-премьера Барнаби Джойса и 4 других политиков было неправомерным из-за наличия в них двойного гражданства. 

Об этом сообщает ВВС.

По информации ВВС, кроме австралийского гражданства, Джойс имеет паспорт Новой Зеландии.

Конституция Австралии запрещает избрание на государственные должности людей с двойным гражданством.

"Я уважаю решение суда",  сказал Барнаби Джойс сразу после приговора.

Темы: Австралия
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