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СБУ шукає двох депутатів, які віддавали Крим Росії

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 10:23

Служба безпеки України розпочала розслідування стосовно двох депутатів Севастопольської міської ради, підозрюваних у державній зраді.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що депутати, обрані на виборах у 2010 році, проголосували за "незалежність" півострова та створення так званої "Республіки Крим", а також за перейменування міської ради Севастополя в "Законодательное собрание города Севастополь".

Дії зловмисників слідчі СБУ кваліфікували за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Стосовно них розпочато заочне досудове розслідування, оскільки вони перебувають в окупованому Криму. Також їх оголошено в розшук.

За інформацією джерел "Української правди", депутатів звуть Геннадій Басов та Олександр Антонєнков. Обидва є в базі "Миротворця".

На сайте вказується, що Антонєнков, зокрема, 6 березня 2014 року голосував за проведення референдуму про входження Севастополя до складу Росії.

 
 

Як відомо, анексія Кримського півострова армією РФ почалася 20 лютого 2014 року.

11 квітня в Росії опубліковали нову версію конституції РФ, в яку включені республіка Крим та місто федерального значення Севастополь.

Українська правда

Теми: КримСевастопольСБУокупаціяРосія
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