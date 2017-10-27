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До України наближаються снігопади з хуртовинами

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 12:39

29-30 жовтня на Україну чекають складні погодні умови, в понеділок, починаючи із західних областей, піде мокрий сніг, місцями очікується хуртовина.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на гідрометцентр.

Згідно з його прогнозом, у суботу, 28 жовтня, в країні буде ще тепло і волого. Часом - помірний дощ, в Карпатах - з мокрим снігом.

Вдень у східних, центральних областях та в Приазов'ї місцями сильний дощ. Вночі та вранці на лівобережжі України місцями туман.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°, у південній частині вночі 9-13° тепла, вдень 12-17°.

У Києві часом невеликий дощ.

У неділю і понеділок, 29-30 жовтня, в Україні очікуються складні погодні умови: посилення вітру, повсюдно дощі (вдень 29 жовтня в більшості західних областей - сильні дощі), 30 жовтня, починаючи з західних областей, з переходом в мокрий сніг, місцями хуртовина.

Температура вночі 1-6° тепла; вдень 6-13°, 30 жовтня в західних, північних і більшості центральних областей 1-6° тепла.

У Києві 30 жовтня дощ з переходом в мокрий сніг, місцями хуртовина. Температура 29 жовтня вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°, 30 жовтня в протягом доби 2-4° тепла.

"Українська правда" в Threads

Теми: погода
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