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На Украину обрушатся снег и метель

Пятница, 27 октября 2017, 12:39

29-30 октября Украину ждут сложные погодные условия, в понедельник, начиная с западных областей, пойдет мокрый снег, местами ожидается метель.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на гидрометцентр.

Согласно его прогнозу, в субботу, 28 октября, в стране будет еще тепло и влажно. Временами - умеренный дождь, в Карпатах - с мокрым снегом.

Днем в восточных, центральных областях и в Приазовье местами сильный дождь. Ночью, утром на левобережье Украины местами туман.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11°, в южной части ночью 9-13° тепла, днем 12-17°.

В Киеве временами небольшой дождь.

В воскресенье и понедельник, 29-30 октября, в Украине ожидаются сложные погодные условия: усиление ветра, повсеместно дожди (днем 29 октября в большинстве западных областей - сильные дожди), 30 октября, начиная с западных областей, с переходом в мокрый снег, местами метель.

Температура ночью 1-6° тепла; днем 6-13°, 30 октября в западных, северных и большинстве центральных 1-6° тепла.

В Киеве 30 октября дождь с переходом в мокрый снег, местами метель. Температура 29 октября ночью 2-4° тепла, днем 7-9°, 30 октября в течение суток 2-4° тепла.

Темы: погода
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