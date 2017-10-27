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Ймовірному вбивці водія BlaBlaCar обмежили волю за погром у суді

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 12:59

Шевченківський райсуд Києва дав два роки обмеження волі за погром у залі суду Дмитру Голубу, якого звинувачують у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова.

Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на текст вироку.

Повідомляється, що 30 вересня 2016 року підсудного доставили конвоєм у зал судового засідання для розгляду питання про продовження його утримання під вартою у справі про вбивство водія BlaBlaCar.

Під час судового розгляду Голуб нецензурно лаявся на адресу судді й інших учасників судового засідання, а також відірвав прикріплену до підлоги дерев'яну лаву і намагався вибити замок клітки.

Потім обвинувачуваний через ґрати жбурнув відірвану частину дерев'яної лави в телевізор на стіні і розбив його.

Обвинувачуваний свою провину у цьому злочині визнав і пояснив, що в його діях відсутній хуліганський мотив, оскільки зазначені дії ним були скоєні з метою захисту своїх прав.

Проте суд визнав його винним у хуліганстві й засудив до двох років обмеження волі.

Як повідомлялося, 4 серпня 2016 року поліція в Хмельницькій області затримала колишнього бійця "Правого сектора" Дмитра Голуба за підозрою у вбивстві водія з онлайн-сервісу BlaBlaCar Тараса Познякова.

Також за підозрою у цьому вбивстві оголошений в розшук громадянин Росії Луан Кінгісепп.

Як відомо, Понзяков зник 4 квітня 2016 року дорогою зі Львова до Києва. Відомо, що в автомобілі з ним були два попутника. ЗМІ повідомляли, що він знайшов цих людей на сервісі BlaBlaCar.

Теми: вбивствосудавто
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