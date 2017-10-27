Вероятному убийце водителя BlaBlaCar ограничили свободу за погром в суде

Шевченковский райсуд Киева приговорил к двум годам ограничения свободы за погром в зале суда Дмитрия Голуба, которого обвиняют в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на текст приговора.

Сообщается, что 30 сентября 2016 года подсудимый был доставлен конвоем в зал судебного заседания для рассмотрения вопроса о продлении его содержания под стражей по делу об убийстве водителя BlaBlaCar.

Во время судебного разбирательства Голуб нецензурно бранился в адрес судьи и других участников судебного заседания, а также оторвал прикрепленную к полу деревянную скамью и пытался выбить замок клетки.

Затем обвиняемый через решетку швырнул оторванную часть деревянной скамьи в телевизор на стене и разбил его.

Обвиняемый свою вину в этом преступлении признал и пояснил, что в его действиях отсутствует хулиганский мотив, поскольку указанные действия им были совершены с целью защиты своих прав.

Однако суд признал его виновным в хулиганстве и приговорил к двум годам ограничения свободы.

Как сообщалось, 4 августа 2016 года полиция в Хмельницкой области задержала бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба по подозрению в убийстве водителя с онлайн-сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова.

Также по подозрению в этом убийстве объявлен в розыск гражданин России Луан Кингисепп.

Как известно, Понзяков исчез 4 апреля 2016 года по дороге из Львова в Киев. Известно, что в автомобиле с ним были два попутчика. СМИ сообщали, что он нашел этих людей на сервисе BlaBlaCar.