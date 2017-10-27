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В ОБСЄ вважають неминучою ескалацію на Донбасі

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 14:07

Сторони конфлікту на Донбасі 3 286 разів порушили режим припинення вогню в період з 16 по 22 жовтня.

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг на брифінгу 27 жовтня в Києві, трансляцію та переклад якого здійснював Український кризовий центр.

"Минулого тижня місія зафіксувала 3286 порушень режиму припинення вогню. Всі вони були скоєні сторонами, які зобов'язувалися більше не вчиняти таких порушень – не застосовувати зброю", – заявив він

Також, за словами Хуга, спостерігачі бачили озброєння, розташоване з порушенням відповідних ліній відведення 86 разів: 32 рази у підконтрольних і 54 у непідконтрольних уряду районах.

Спостерігачі зафіксували 12 реактивних систем залпового вогню у Бахмуті, біля Новоамбросіївського та біля Шимшинівки.

Хуг зазначив, що минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала наявність мін уздовж всієї лінії зіткнення, зокрема недавно закладені протитанкові міни на ділянці розмежування сил і засобів у Золотому, приблизно за 120 м від блокпоста так званої "ЛНР".

СММ також підтвердила 6 випадків поранень серед цивільного населення за тиждень.

У місії вважають неминучою ескалацію в регіоні, оскільки "сторони не розвели сили і засоби, і знаходяться у безпосередній близькості одне до одного".

"Поки сили і засоби залишатимуться на місцях, насильство триватиме", – наголосив Хуг.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасОБСЄтероризм
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