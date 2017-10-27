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В ОБСЕ считают неизбежной эскалацию на Донбассе

Пятница, 27 октября 2017, 14:07

Стороны конфликта в Донбассе 3286 раз нарушили режим прекращения огня в период с 16 по 22 октября.

Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге 27 октября в Киеве, трансляцию и перевод которого осуществлял Украинский кризисный центр.

"На прошлой неделе миссия зафиксировала 3286 нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены сторонами, которые обязались больше не совершать таких нарушений – не применять оружие", – заявил он.

Также, по словам Хуга, наблюдатели видели вооружение, расположенное с нарушением соответствующих линий отвода 86 раз: 32 раза в подконтрольных и 54 в неподконтрольных правительству районах.

Наблюдатели зафиксировали 12 реактивных систем залпового огня в Бахмуте, возле Новоамвросиевского и у Шимшиновки.

Хуг отметил, что на прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала наличие мин вдоль всей линии соприкосновения, в частности недавно заложенные противотанковые мины на участке разграничения сил и средств в Золотом, примерно в 120 м от блокпоста так называемой "ЛНР".

СММ также подтвердила 6 случаев ранений среди гражданского населения за неделю.

В миссии считают неизбежной эскалацию в регионе, поскольку "стороны не развели силы и средства, и находятся в непосредственной близости друг к другу".

"Пока силы и средства будут оставаться на местах, насилие будет продолжаться", – подчеркнул Хуг.

Валентина Романенко, УП

Темы: ДонбассОБСЕтерроризм
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