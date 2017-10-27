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Азербайджанського журналіста Гусейнова віддали на поруки

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 14:54

Суд віддав азербайджанського опозиційного журналіста Фікрата Гусейнова на поруки депутата від "Народного фронту" Миколи Княжицького та правозахисника Бориса Захарова.

Про це сам Княжицький написав 27 жовтня у Facebook.

"Щойно суд віддав нам з Boris Zakharov на поруки азербайджанського журналіста Фікрата Гусейнов , проти екстрадиції якого виступили Фрідом Хаус, Гельсінська спілка з прав людини, посольство Нідерландів, правозахисні організації", – зазначив він.

Як повідомлялося, 17 жовтня Бориспільський районний суд залишив Фікрата Гусейнова під вартою на 18 днів.

Про його затримання  в аеропорту "Бориспіль" стало відомо 14 жовтня.

За даними ДПСУ, Гусейнов перебував у розшуку "Інтерполу" за незаконну міграцію та шахрайство.

Виконавчий директор ІМІ та представниця України у міжнародній організації "Репортери без кордонів" Оксана Романюк розповіла, що Гусейнову інкримінують незаконний перетин кордону Азербайджану у 2008 році.

Фікрат Гусейов залишив Азербайджан 10 років тому після того, як його викрали і жорстоко побили. Викрадачів знайдено не було.

Гусейнов отримав громадянство Нідерландів і співпрацює із опозиційним телеканалом "Туран", що транслюється з-за кордону.

Головний редактор "Туран ТВ" Ганімат Заідов заявив, що про міжнародний розшук нічого раніше відомо не було, а до Києва Гусейнов їздив часто - готувався до відкриття українського бюро телеканалу.

Українська правда

Теми: ЗМІАзербайджансуд
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