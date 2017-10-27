Азербайджанського журналіста Гусейнова віддали на поруки
Суд віддав азербайджанського опозиційного журналіста Фікрата Гусейнова на поруки депутата від "Народного фронту" Миколи Княжицького та правозахисника Бориса Захарова.
Про це сам Княжицький написав 27 жовтня у Facebook.
"Щойно суд віддав нам з Boris Zakharov на поруки азербайджанського журналіста Фікрата Гусейнов , проти екстрадиції якого виступили Фрідом Хаус, Гельсінська спілка з прав людини, посольство Нідерландів, правозахисні організації", – зазначив він.
Як повідомлялося, 17 жовтня Бориспільський районний суд залишив Фікрата Гусейнова під вартою на 18 днів.
Про його затримання в аеропорту "Бориспіль" стало відомо 14 жовтня.
За даними ДПСУ, Гусейнов перебував у розшуку "Інтерполу" за незаконну міграцію та шахрайство.
Виконавчий директор ІМІ та представниця України у міжнародній організації "Репортери без кордонів" Оксана Романюк розповіла, що Гусейнову інкримінують незаконний перетин кордону Азербайджану у 2008 році.
Фікрат Гусейов залишив Азербайджан 10 років тому після того, як його викрали і жорстоко побили. Викрадачів знайдено не було.
Гусейнов отримав громадянство Нідерландів і співпрацює із опозиційним телеканалом "Туран", що транслюється з-за кордону.
Головний редактор "Туран ТВ" Ганімат Заідов заявив, що про міжнародний розшук нічого раніше відомо не було, а до Києва Гусейнов їздив часто - готувався до відкриття українського бюро телеканалу.
Українська правда