Азербайджанского журналиста Гусейнова отдали на поруки

Суд отдал азербайджанского оппозиционного журналиста Фикрата Гусейнова на поруки депутата от "Народного фронта" Николая Княжицкого и правозащитника Бориса Захарова.



Об этом сам Княжицкий написал 27 октября в Facebook.



"Только что суд отдал нам с Boris Zakharov на поруки азербайджанского журналиста Фикрата Гусейнова, против экстрадиции которого выступили Фридом Хаус, Хельсинский союз по правам человека, посольство Нидерландов, правозащитные организации", – отметил он.



Как сообщалось, 17 октября Бориспольский районный суд оставил Фикрата Гусейнова под стражей на 18 дней.



О его задержании в аэропорту "Борисполь" стало известно 14 октября.



По данным ГПСУ, Гусейнов находился в розыске "Интерпола" за незаконную миграцию и мошенничество.



Исполнительный директор ИМИ и представительница Украины в международной организации "Репортеры без границ" Оксана Романюк рассказала, что Гусейнову инкриминируют незаконное пересечение границы Азербайджана в 2008 году.



Фикрат Гусейов оставил Азербайджан 10 лет назад после того, как его похитили и жестоко избили. Похитителей не нашли.



Гусейнов получил гражданство Нидерландов и сотрудничает с оппозиционным телеканалом "Туран", который транслируется из-за рубежа.



Главный редактор "Туран ТВ" Ганимат Заидов заявил, что о международном розыске ничего ранее известно не было, а в Киев Гусейнов ездил часто – готовился к открытию украинского бюро телеканала.



Украинская правда