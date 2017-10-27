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Трьох людей з оточення Саакашвілі силою вислали до Грузії

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 15:51
Трьох людей з оточення Саакашвілі силою вислали до Грузії
скріншот

Друга Міхеіла Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, колишніх охоронця і водія лідера партії "Рух нових сил" Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе схопили в Києві і видворили до Грузії.

Це сталося ще 21 жовтня, але тепер активіст Цві Аріелі повідомив у Facebook подробиці.

Він оприлюднив фотографії свідка "викрадення Рубашвілі" на Городецького у Києві. Очевидець розповів, що чекав таксі – і побачив, як близько 8 бійців у камуфляжі з масками і 2 цивільних схопили чоловіка.



У Службі безпеки "Українській правді" сказали, що не реалізовували операцію із затримання грузинів, і перенаправили до Міграційної служби.

Речник Міграційної служби Сергій Гунько сказав лише, що проводиться операція з боротьби з незаконною міграцією, і послався на повідомлення про це від 23 жовтня, але імена висланих не назвав, мотивуючи конфіденційністю особистої інформації.

У повідомленні Міграційної служби говорилося про те, що з 16 жовтня виявили близько 80 іноземців, які незаконно перебували Україні, з них 21 людину за рішенням судів примусово видворили з країни.

Заступник голови Міграційної служби Діна Пімахова також повідомляла, що 21 жовтня у Києві затримали трьох іноземців: двом із них у вересні скасували дозвіл на проживання і анулювали відповідні посвідчення, а ще один "впродовж тривалого часу перебував на території держави незаконно".

21 жовтня Саакашвілі заявив у Facebook: "Мого друга, військового, героя війни на Донбасі, Давида Макішвілі, а також моїх колишніх охоронця і водія викрали на вулиці та в порушення всіх законів, за особистим розпорядженням Порошенко, попередньо побивши, вислали до Грузії на спецрейсі, на літаку Національної гвардії України, у супроводі спецназу Нацгвардії та з мішками, надітими на голову"..

За його словами, "МВС і СБУ відмовилися піти на пряме свавілля і проводити операцію – і президент дав незаконне розпорядження голови Нацгвардії, який йому підпорядковується".



"На вулиці 8 озброєних людей схопили колишнього начальника моєї особистої охорони в Грузії Георгія Рубашвілі, коли він виходив із кафе разом зі знайомою. Він живе в Києві, у нього офіційний дозвіл на проживання, немає зброї", – повідомляв Саакашвілі.



У Абзіанідзе, за його словами, в Києві дружина-українка і дочка. А Макішвілі був інструктором Нацгвардії.


Один із висланих тоді розповів телефоном, що представники спецпідрозділу поліції схопили їх, одягли наручники і мішки на голови – і повезли в бік аеропорту "Жуляни". Близько 1,5 годин вони просиділи в автозаку, а потім їх привезли до літака Нацгвардії. У літаку був прикордонник і 6 спецназівців.

Як пише "Настоящее время", трьох громадян Грузії з оточення Саакашвілі схопили в Києві і вивезли в Тбілісі, заборонивши їм в'їзд до України.

Дружина Михайла Абзіанідзе Карина розповіла, що в суботу чоловік вийшов в аптеку і зник, а вона 9 годин "перебувала в невіданні з немовлям на руках".

Коли Михайло Абзіанідзе з'явився в мережі, то розповів, що на нього біля дому напали люди в масках і формі без розпізнавальних знаків.

"Шість годин він просидів у півметровій клітці з мішком на голові, в холоді. Йому перев'язали ноги скотчем. Пристебнули наручниками і терміновим чином відправили до Грузії", – заявила Карина.

Вона наголосила: "Мій чоловік є резидентом України, він отримав посвідку на проживання на законних підставах, ми прожили в шлюбі три роки. Три роки він проживає в Україні, тому нелегального не було нічого!".

За даними видання, всі троє видворених зараз живуть у Тбілісі у родичів і намагаються повернутися до України.

Абзіанідзе розповів: "Коли ми прилетіли до Грузії, нам повернули речі. Я відкриваю паспорт і бачу, що мені заборонили в'їзд до України терміном на 3 роки в Україні, і ще анулювали постійний вид на проживання".

Макішвілі повідомив: "Я вийшов із дому, йшов у торговий центр у своїх справах і на пішохідному переході зупиняється синій мікроавтобус із німецькими номерами – з машини вистрибують люди, вони одягнені в російську форму "гірка", є така форма. З автоматами і без розпізнавальних знаків. Вони зі мною були дуже грубі. Прикладом автомата дали по нозі, вдягли наручники".



За словами адвоката команди Саакашвілі Миколи Неділька, спочатку силовики планували затримати чотирьох соратників Саакашвілі: "Четверта людина – Зураб Ценцадзе, особистий охоронець Саакашвілі. Чому вони його не затримали? Бо він не виходив із приміщення".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СаакашвіліміграціяГрузіяскандал
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