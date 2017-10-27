Учасників екскурсій у Раді зобов'язали повідомляти громадянство

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій зобов'язав учасників екскурсій в будівлі парламенту попередньо повідомляти про своє громадянство.



Про це йдеться в розпорядженні №429 від 25 жовтня, повідомляють в п'ятницю "Українські новини".



Вказаним документом внесено зміни до положення про порядок організації проведення відкритих для відвідувачів заходів у парламенті.



Тепер письмове звернення про проведення екскурсії складається на ім'я керівника апарату Ради на бланку підприємства, організації, навчального закладу, громадського об'єднання, міжнародної організації і має включати список групи учасників.



Список повинен включати ПІБ учасників, їх дати народження та громадянство.



Як повідомлялося, в рамках екскурсій в 2016 році Раду відвідала 21 тисяча осіб.