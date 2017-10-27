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Участников экскурсий в Раде обязали сообщать о гражданстве

Пятница, 27 октября 2017, 16:50

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обязал участников экскурсий в здании парламента предварительно сообщать о своем гражданстве.

Об этом говорится в распоряжении №429 от 25 октября, сообщают в пятницу "Українські новини".

Данным документом внесены изменения в положение о порядке организации проведения открытых посетительских мероприятий в парламенте.

Теперь письменное обращение о проведении экскурсии составляется на имя руководителя аппарата Рады на бланке предприятия, организации, учебного заведения, общественного объединения, международной организации и должно включать список группы участников.

Список должен включать ФИО участников, их даты рождения и гражданство.

Как сообщалось, в рамках экскурсий в 2016 году Раду посетила 21 тысяча человек.

Темы: Верховная Радагражданство
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