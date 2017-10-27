Київ відреагував на заяву Путіна про відмову передачі Україні контролю над кордоном

Українська сторона занепокоєна заявою президента Росії Володимира Путіна щодо відмови передачі Києву контролю над кордоном, яке він зробив під час Валдайського форуму.

Про це повідомила прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

"На засіданні ТКГ українська сторона висловила занепокоєння нещодавньою заявою президента РФ, зробленою ним на Валдайському форумі, щодо того, що російська сторона не збирається передавати Україні контроль над відповідною ділянкою кордону", - йдеться у повідомленні.

Оліфер зазначила, що українська сторона вчергове передала ОРДЛО свої пропозиції щодо звільнення заручників.

Також українські представники обурилися черговим фактом агресії та обмеження свободи стосовно СММ ОБСЄ - 25 жовтня НЗФ ОРДО погрожували представникам місії важким кулеметом.

"Ми наполягаємо на цілковитому і безперешкодному доступі СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО, включно із непідконтрольною частиною українсько-російського кордону", - зазначила Оліфер.

Як відомо, українські представники гуманітарної підгрупи закликали Росію приєднатися до пошуку всіх зниклих безвісти і ідентифікації загиблих на окупованих територіях.

Українська правда