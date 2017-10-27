Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київ відреагував на заяву Путіна про відмову передачі Україні контролю над кордоном

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 19:53

Українська сторона занепокоєна заявою президента Росії Володимира Путіна щодо відмови передачі Києву контролю над кордоном, яке він зробив під час Валдайського форуму.

Про це повідомила прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

"На засіданні ТКГ українська сторона висловила занепокоєння нещодавньою заявою президента РФ, зробленою ним на Валдайському форумі, щодо того, що російська сторона не збирається передавати Україні контроль над відповідною ділянкою кордону", - йдеться у повідомленні.

Оліфер зазначила, що українська сторона вчергове передала ОРДЛО свої пропозиції щодо звільнення заручників.

Також українські представники обурилися черговим фактом агресії та обмеження свободи стосовно СММ ОБСЄ - 25 жовтня НЗФ ОРДО погрожували представникам місії важким кулеметом.

"Ми наполягаємо на цілковитому і безперешкодному доступі СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО, включно із непідконтрольною частиною українсько-російського кордону", - зазначила Оліфер.

Як відомо, українські представники гуманітарної підгрупи закликали Росію приєднатися до пошуку всіх зниклих безвісти і ідентифікації загиблих на окупованих територіях.

Українська правда

Теми: РосіяДонбасвійнаАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
За минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень з окупантами – Генштаб
Повітряні сили з початку війни знищили понад 3,5 тисячі повітряних цілей ворога – Олещук
ISW пояснив, як удари по військово-морських цілях РФ сприяють українському контрнаступу
Останні новини
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
Усі новини...
Реклама: