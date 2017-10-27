Киев отреагировал на заявление Путина об отказе передачи Украине контроля над границей
Украинская сторона обеспокоена заявлением президента России Владимира Путина об отказе передачи Киеву контроля над границей, которое он сделал во время Валдайского форума.
Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
"На заседании ТКГ украинская сторона выразила обеспокоенность недавним заявлением президента РФ, сделанной им на Валдайском форуме, о том, что российская сторона не собирается передавать Украине контроль над соответствующим участком границы", - говорится в сообщении.
Олифер отметила, что украинская сторона в очередной раз передала ОРДЛО свои предложения по освобождению заложников.
Также украинские представители возмутились очередным фактом агрессии и ограничения свободы в отношении СММ ОБСЕ - 25 октября НЗФ ОРДО угрожали представителям миссии тяжелым пулеметом.
"Мы настаиваем на полном и беспрепятственном доступе СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольную частью российско-украинской границы", - отметила Олифер.
Как известно, украинские представители гуманитарной подгруппы призвали Россию присоединиться к поиску всех пропавших без вести и идентификации погибших на оккупированных территориях.
Украинская правда