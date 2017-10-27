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Ющенко заявил, что Украине нужен его политический курс

Пятница, 27 октября 2017, 22:11

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Украине нужен политический курс, которого он придерживался во время своей работы.

Об этом он написал в Facebook.

"Я сейчас буду нескромным. Я до сегодняшнего дня глубоко убежден, что Украине нужен политический курс президента Ющенко. В самом широком смысле этого слова", - написал Ющенко.

Он подчеркнул, что не подписал ни одного соглашения, за которое ему было стыдно как президенту.

"Я не подписывал предательское газовое соглашение, я не сдавал Крым, я не сдавал восточный Донбасс. Я по отношению к своей нации был честным, мне кажется, был профессиональным, и я ни о чем не жалею", - считает экс-президент.

Он отметил, что ему не стыдно смотреть в глаза своим детям и нации.

"Хотя, безусловно, следующие 5 лет не помешали бы для того, чтобы продолжить, углубить этот курс. Поэтому, когда ты идешь, в 2010 году, ты этим показываешь свое принципиальное отношение к завтрашнему дню", - добавил Ющенко.

Комментируя сообщение экс-президента, его пресс-секретарь Ирина Ванникова заверила, что его появление не означает начала президентской кампании. Об этом она сообщила в комментарии "Громадському".

"Виктор Ющенко просто написал, что не считает курс, который он проводил на посту президента неправильным, и только это", - сказала пресс-секретарь.

Виктор Ющенко стал третьим президентом Украины. Он находился на этой должности с 23 января 2005 по 25 февраля 2010 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЮщенкопрезидентУкраина
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