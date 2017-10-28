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Туреччина не визнає незалежність Каталонії

Субота, 28 жовтня 2017, 08:33

Туреччина вважає незаконним проголошення незалежності Каталонії регіональним урядом.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті МЗС Туреччини.

"Сьогоднішнє рішення Парламенту регіонального уряду Каталонії про проголошення незалежності не є кроком у правильному напрямку. Повага до територіальної цілісності та Конституції Іспанії, а також воля іспанського народу є основоположними. Одностороннє рішення парламенту не відповідає Конституції та законам Іспанії і не відображає волю Іспанії, а також людей цього регіону", - заявили в МЗС.

"Ми сподіваємось, що регіональна влада Каталонії не буде наполягати на цьому односторонньому рішенні, яке не має конституційної легітимності і може призвести до напруженості та ескалації. Ми вважаємо, що це питання буде вирішено, спираючись на демократію та верховенства закону", - додало дипломатичне відомство Туреччини.

Нагадаємо, парламент Каталонії на засіданні 27 жовтня проголосував за резолюцію про проголошення незалежності автономії від Іспанії. Голосування відбувалося таємно. Депутати від опозиційних фракцій залишили зал перед початком голосування, назвавши його незаконним.

В уряді Іспанії заявили, що звернуться до Конституційного суду з метою оскарження декларації про незалежність Каталонії.

Того ж дня, 27 жовтня, сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що уряд країни прийняв рішення про розпуск парламенту Каталонії. Вибори нового парламенту мають відбутися 21 грудня.

Теми: Каталонія ІспаніяТуреччина
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