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Від обстрілів у Мар'їнці пошкоджено три будівлі - поліція

Субота, 28 жовтня 2017, 12:31

У поліції Донецької області області задокументували пошкодження трьох будівель від мінометних обстрілів в Мар'їнці о 20:00 п’ятниці.

Про це повідомляє прес-служба правоохоронців.

"27 жовтня о 20:30 слідчо-оперативна група поліції отримала дзвінок про допомогу від подружжя пенсіонерів: на вулиці Набережній біля їхнього будинку розірвався снаряд. Пошкоджені всі вікна та фасад. В момент вибуху господарі оселі були на подвір’ї, їх оглушило ударною хвилею, але, на щастя, не зачепило осколками", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що на вулицях Набережній та Каштановій загалом від обстрілів пошкоджено три будинки. Поліцейські задокументували ці факти.

"Всі факти кваліфіковані за ч.2 ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу", - написала прес-служба.

Як повідомлялося, загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я, у тому числі застосовуючи заборонену 122-мм артилерію. У результаті бойових дій двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.

Українська правда

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Теми: поліціяДонецька областьАТО
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