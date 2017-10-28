Прикордонника затримали на отриманні 2,1 тисячі доларів хабара - ДПС

Офіцера Мукачівського загону Західного регіонального управління прикордонної служби затримали на отриманні 2,1 тисячі доларів хабара за сприяння у контрабанді тютюнових виробів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба на своєму сайті.

"Учора спільною міжвідомчою групою у складі офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки Мукачівського прикордонного загону Західного регіонального управління, співробітників СБУ та військової прокуратури при спробі отримання неправомірної вигоди затримано начальника одного з відділів прикордонної служби", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначають, що хабар офіцер отримував за сприяння у контрабанді тютюнових виробів.

Також правоохоронці провели обшуки у службовому кабінеті затриманого.