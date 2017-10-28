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Пограничника задержали на получении 2,1 тысячи долларов взятки - ГНС

Суббота, 28 октября 2017, 14:25

Офицера Мукачевского отряда Западного регионального управления пограничной службы задержали на получении 2,1 тысячи долларов взятки за содействие в контрабанде табачных изделий.

Об этом сообщает Госпогранслужба на своем сайте.

"Вчера общей межведомственной группой в составе офицеров отдела внутренней и собственной безопасности Мукачевского пограничного отряда Западного регионального управления, сотрудников СБУ и военной прокуратуры при попытке получения неправомерной выгоды задержан начальник одного из отделов пограничной службы", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что взятку офицер получал за содействие в контрабанде табачных изделий.

Также правоохранители провели обыски в служебном кабинете задержанного.

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