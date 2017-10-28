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Волкер про росіян-миротворців на Донбасі: “Я не можу це уявити”

Субота, 28 жовтня 2017, 14:55

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер переконаний, що росіяни не можуть брати участі в миротворчій місії на Донбасі.

Про це він сказав під час зустрічі з українськими нардепами, пише у Facebook нардеп від БПП Мустафа Найєм.

На запитання, чи можлива участь росіян як миротворців на Донбасі, Волкер відповів: "Я не можу це уявити".

Як зазначає Найєм, для Волкера критично важливо, щоб миротворча місія була воєнізованою, а не просто моніторинговою, та діяла на ділянці українсько-російського кордону, яка зараз непідконтрольна Україні.

Як повідомлялося, Волкер вважає, що резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.

Українська правда

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Теми: Донбасмиротворці
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