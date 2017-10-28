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Волкер о россиянах-миротворцев на Донбассе: "Я не могу это представить"

Суббота, 28 октября 2017, 14:55

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер убежден, что россияне не могут участвовать в миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом он сказал во время встречи с украинскими нардепами, пишет в Facebook нардеп от БПП Мустафа Найем.

На вопрос, возможно ли участие россиян в качестве миротворцев на Донбассе, Волкер ответил: "Я не могу это представить".

Как отмечает Найем, для Волкера критически важно, чтобы миротворческая миссия была военизированной, а не просто мониторинговой, и действовала на участке российско-украинской границы, который сейчас неподконтрольный Украине.

Как сообщалось, Волкер считает, что резолюцию ООН по миротворцам на Донбассе могут принять до конца этого года.

Украинская правда

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Темы: Донбассмиротворцы
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