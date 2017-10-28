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Прикордонники: Бойовики чинять мешканцям перепони на пунктах пропуску

Субота, 28 жовтня 2017, 15:58

У Держприкордонслужбі заявляють, що бойовики ОРДО порушують права людини під час перетину пунктів пропуску.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ. 

"За останній тиждень прикордонники, які несуть службу на КПВВ "Новотроїцьке", помітили негативну тенденцію, коли окупанти штучно збільшують черги на пункті пропуску. Вони неодноразово припиняли пропуск громадян зі свого боку, а відновлювали його перед закриттям КПВВ, пропускаючи одразу 60-100 транспортних засобів", - повідомили у ДПСУ. 

Щоб не допустити перебування громадян у сірій зоні вночі та не ризикувати їх безпекою, робота КПВВ "Новотроїцьке" тривала довше, ніж зазвичай.

"Донецький загін постійно надає інформацію про дані випадки грубого порушення прав громадян України СЦКК та місії ОБСЄ", - зазначили прикордонники.

Українська правда

Теми: ДонбасПрикордонна служба
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