Пограничники: Боевики создают жителям препятствия на пунктах пропуска

В Госпогранслужбе заявляют, что боевики ОРДО нарушают права человека при пересечении пунктов пропуска.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

"За последнюю неделю пограничники, несущие службу на КПВВ "Новотроицкое", заметили негативную тенденцию, когда оккупанты искусственно увеличивают очереди на пункте пропуска. Они неоднократно прекращали пропуск граждан со своей стороны, а возобновляли его перед закрытием КПВВ, пропуская сразу 60-100 транспортных средств", - сообщили в ГПСУ.

Чтобы не допустить пребывания граждан в серой зоне ночью и не рисковать их безопасностью, работа КПВВ "Новотроицкое" продолжалась дольше, чем обычно.

"Донецкий отряд постоянно предоставляет информацию о данных случаях грубого нарушения прав граждан Украины СЦКК и миссии ОБСЕ", - отметили пограничники.

Украинская правда