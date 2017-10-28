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Данилюк скаржився на Насірова: допустив порушення на посаді голови ДФС

Субота, 28 жовтня 2017, 17:22
Данилюк скаржився на Насірова: допустив порушення на посаді голови ДФС

Відсторонений від виконання обов'язків голови ДФС Роман Насіров припустився порушень в той час, коли очолював службу. 

Про це йдеться у листі Міністерства фінансів на адресу Кабінету міністрів, яке оприлюднив проект "Марлін".

Зокрема, у документів вказано 4 порушення Насірова: блокування створення Міжрегіональної митниці, невиконання ключових показників ефективності реформи ДФС, затверджених програмою розширеного фінансування "EFF" Міжнародного валютного фонду, невиконання численних вказівок Мінфіну, наданих з метою недопущення погіршення умов обслуговування платників податків та порушення процедури відпусток. 

 
 
 

"Від серпня 2016 року Мінфіну було доручено затвердити положення про зазначену митницю. Однк  ДФС переховувало власний наказ №871 від 18.10.2016р від чиновників Мінфіну, яким затверджено положення про Міжрегіональну митницю. Цей же наказ підлеглі Насірова ховали від Мін'юсту, яке офіційно реєструє урядові документи", - йдеться у листі.

Паралельно Мін'юстом зроблено два запити до ДФС, проте зазначений наказ не був наданий.

"У Мінфіні роблять висновок, що прийняття наказу №871 та наступна реєстрація "Міжрегіональної митниці" призведе до визнання діяльності такої митниці незаконною", - заявив Данилюк.

Щодо другого порушення - звіти щодо досягнення ключових показників ефективності Мінфіну не надавались.

Також у листі зазначено, що Насіров не відзвітував про проведену роботу щодо обслуговування платників податків у вказаний термін, а на робочому місці був відсутній.

Щодо  порушення процедури відпусток, Насіров мав погоджувати відпустку з главою уряду міністром фінансів.

"У ДФС заявили, що відпустку у лютому місяці погоджував Степан Кубів, перший віце-прем'єр. Втім, будь-який документ у підтвердження слів про Кубіва у податковій надати відмовилися", - йдеться у листі.

"Вважаю, що голова ДФС Роман Насіров  допустив неналежне виконання посадових обов’язків, розпорядчих актів КМУ та доручень глави Мінфіна", - підсумував Данилюк. 

Як відомо, у березні детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру: він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - "зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки".

За даними САП, дії Насірова завдали державі збитків у розмірі близько 2 млрд гривень.

6 березня Кабмін оприлюднив розпорядження про відсторонення голови ДФС Романа Насірова.

На засіданні суду 29 вересня Насіров заявив, що чекає, коли його повернуть на роботу. 

Українська правда 

Теми: НасіровКабінет міністрів
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