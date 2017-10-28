Данилюк жаловался на Насирова: допустил нарушения в должности главы ГФС
Отстраненный от исполнения обязанностей главы ГФС Роман Насиров допустил ряд нарушений в то время, когда возглавлял службу.
Об этом говорится в письме Министерства финансов в адрес Кабинета министров, которое обнародовал проект "Марлин".
В частности, в документе указаны 4 нарушения Насирова: блокирование создания Межрегиональной таможни, невыполнение ключевых показателей эффективности реформы ГФС, утвержденных программой расширенного финансирования "EFF" Международного валютного фонда, невыполнение многочисленных указаний Минфина, предоставленных с целью недопущения ухудшения условий обслуживания налогоплательщиков и нарушение процедуры отпусков .
"С августа 2016 года Минфином было поручено утвердить положение об указанной таможне. Однко ГФС скрывало собственный приказ №871 от 18.10.2016р от чиновников Минфина, которым утвердила положение о Межрегиональной таможне. Этот же приказ подчиненные Насирова прятали от Минюста, который официально регистрирует правительственные документы", - говорится в письме.
Параллельно Минюстом было сделано два запроса к ГФС, однако указанный приказ не был предоставлен.
"В Минфине делают вывод, что принятие приказа №871 и последующая регистрация "Межрегиональной таможни" приведет к признанию деятельности такой таможни незаконной", - заявил Данилюк.
Что касается второго нарушения - отчеты по достижению ключевых показателей эффективности Минфина не предоставлялись.
Также в письме отмечено, что Насиров не отчитался о проделанной работе по обслуживанию налогоплательщиков в указанный срок, а на рабочем месте отсутствовал.
Относительно нарушении процедуры отпусков - Насиров должен был согласовывать отпуск с главой правительства и министром финансов.
"В ГФС заявили, что отпуск в феврале согласовал Степан Кубив, первый вице-премьер. Однако какой-либо документ в подтверждение слов о Кубиве в налоговой предоставить отказались", - говорится в письме.
"Считаю, что глава ГФС Роман Насиров допустил ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, распорядительных актов КМУ и поручений главы Минфина", - подытожил Данилюк.
Как известно, в марте детективы НАБУ вручили главе ГФС Роману Насировусообщение о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".
По данным САП, действия Насирова нанесли государству ущерб в размере около 2 млрд гривен.
6 марта Кабмин обнародовал распоряжение об отстранении главы ГФС Романа Насирова.
На заседании суда 29 сентября Насиров заявил, что ждет, когда его вернут на работу.
Украинская правда