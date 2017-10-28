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На Харківщині невідомий стріляв у перехожих, троє поранених

Субота, 28 жовтня 2017, 20:58

У Харківській області поліцейські розшукують невідомого, який стріляв в бік перехожих з невстановленої зброї, поранень зазнали троє осіб. 

Про це повідомили у прес-службі поліції Харківщини. 

З місця події поліцейські вилучили гільзу "REM 223" та газовий балон "Перець-4".

За даними правоохоронців, інцидент стався 27 жовтня.

"До поліції надійшло повідомлення з Первомайської лікарні про те, що до санпропускника звернулись три молодика з тілесними ушкодженнями. Стан здоров'я постраждалих задовільний", - повідомили у поліції. 

Встановлено, що близько 2:00 потерпілі перебували у Первомайську біля торгових кіосків, де з невстановлених причин невідомий здійснив у їх напрямку постріли зі зброї.

"18-річний хлопець отримав ушкодження у вигляді непроникаючої вогнепальної рани грудної клітини та вогнепальну рану стегна. Він був госпіталізований до хірургічного відділення лікарні. 28-річний чоловік також отримав тілесне ушкодження у вигляді вогнепальної проникаючої рани стегна, а 19-річний хлопець отримав вогнепальне поранення голені", - зазначено у повідомленні.

Дані внесено до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК, проводяться оперативні-розшукові заходи. 

 
 

Українська правда

Теми: Харківська областьзброяполіція
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