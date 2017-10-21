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Теракт у Сомалі: кількість загиблих зросла до 358 осіб

Субота, 21 жовтня 2017, 01:36

Кількість загиблих від вибуху у Могадішо у понеділок, 16 жовтня, зросла до 358 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на уряд країни.

Як відомо, напад стався біля одного з готелів в столичному районі Мадіна, де часто зупиняються члени уряду і журналісти.

За однією з версій, злочинець, можливо, планував вчинити напад саме на цей готель, проте не доїхав до нього.

Цей теракт – найкривавіший напад за участю смертника в Сомалі за останні роки.

Президент країни Мохаммед Абдуллахі Мохамед оголосив три дні жалоби і закликав сомалійців відгукнутися на заклики лікарень про донорство крові для поранених.

Теми: теракт
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