Українські шпажисти здобули три медалі на етапі Кубка світу з фехтування
Неділя, 29 жовтня 2017, 00:45
На етапі Кубка світу з фехтування, який проходить у Швейцарії, українські спортсмени виграли одну срібну та дві бронзові нагороди.
Про це повідомляє Федерація фехтування України.
"Вітаємо лідера збірної Богдана Нікішина зі сріблом, а Ігоря Рейзліна і Володимира Станкевича з бронзою Кубка світу", — повідомили у федерації.
Наступний етап змагань пройде 29 жовтня.
Як відомо, раніше Ольга Харлан стала триразовою чемпіонкою світу з фехтування на шаблях.