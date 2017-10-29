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Українські шпажисти здобули три медалі на етапі Кубка світу з фехтування

Неділя, 29 жовтня 2017, 00:45

На етапі Кубка світу з фехтування, який проходить у Швейцарії, українські спортсмени виграли одну срібну та дві бронзові нагороди.

Про це повідомляє Федерація фехтування України.

"Вітаємо лідера збірної Богдана Нікішина зі сріблом, а Ігоря Рейзліна і Володимира Станкевича з бронзою Кубка світу", — повідомили у федерації.

Наступний етап змагань пройде 29 жовтня.

Як відомо, раніше Ольга Харлан стала триразовою чемпіонкою світу з фехтування на шаблях.

Теми: Українаспорт
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