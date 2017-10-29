Українські шпажисти здобули три медалі на етапі Кубка світу з фехтування

На етапі Кубка світу з фехтування, який проходить у Швейцарії, українські спортсмени виграли одну срібну та дві бронзові нагороди.

Про це повідомляє Федерація фехтування України.

"Вітаємо лідера збірної Богдана Нікішина зі сріблом, а Ігоря Рейзліна і Володимира Станкевича з бронзою Кубка світу", — повідомили у федерації.

Наступний етап змагань пройде 29 жовтня.

Як відомо, раніше Ольга Харлан стала триразовою чемпіонкою світу з фехтування на шаблях.