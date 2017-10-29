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Украинские шпажисты завоевали три медали на этапе Кубка мира по фехтованию

Воскресенье, 29 октября 2017, 00:45

На этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в Швейцарии, украинские спортсмены выиграли одну серебряную и две бронзовые награды.

Об этом сообщает Федерация фехтования Украины.

"Поздравляем лидера сборной Богдана Никишина с серебром, а Игоря Рейзлина и Владимира Станкевича с бронзой Кубка мира",  сообщили в федерации.

Следующий этап соревнований пройдет 29 октября.

Как известно, ранее Ольга Харлан стала трехкратной чемпионкой мира по фехтованию на саблях.

Темы: Украинаспорт
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