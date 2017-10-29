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Канада призупинила військову тренувальну місію в Іраку

Неділя, 29 жовтня 2017, 02:46

Канада вирішила тимчасово призупинити навчання курдських сил в Іраку.

Про це заявив керівник департаменту стратегічних комунікацій Міністерства оборони Канади полковник Джей Джанзен, передає CBC News.

"Зважаючи на мінливість чинної ситуації, Оперативна група зі спецоперацій Канади тимчасово призупинила надання допомоги різним елементам сил безпеки Іраку", – сказав полковник.

Джанзен підкреслив  відновлення канадської військової тренувальної операції залежатиме від ситуації в Іраку.

"Щойно з’явиться більша ясність стосовно взаємовідносин між силами безпеки Іраку, а також ключових пріоритетів та завдань на майбутнє,  Оперативна група відновить свою діяльність",  наголосив він.

Теми: КанадаІрак
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