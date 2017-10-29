Канада приостановила военную тренировочную миссию в Ираке

Канада решила временно приостановить обучение курдских сил в Ираке.

Об этом заявил руководитель департамента стратегических коммуникаций Министерства обороны Канады полковник Джей Джанзэн, передает CBC News.

"Учитывая изменчивость действующей ситуации, Оперативная группа Канады по спецоперациям временно приостановила оказание помощи различным элементам сил безопасности Ирака", – сказал полковник.

Джанзэн подчеркнул – восстановление канадской военной тренировочной операции будет зависеть от ситуации в Ираке.

"Только появится больше ясности относительно взаимоотношений между силами безопасности Ирака, ключевыми приоритетами и задачами на будущее, – Оперативная группа возобновит свою деятельность", – подчеркнул он.