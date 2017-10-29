КНДР провела навчання з евакуації у рамках "підготовки до війни"
Неділя, 29 жовтня 2017, 03:12
У Північній Кореї провели масові навчання з евакуації у містах та відключення світла у рамках "підготовки до війни".
Про це повідомляє Daily Mail.
За інформацією Daily Mail, навчання у Пхеньяні та інших містах проводилися протягом останнього тижня.
Як відомо, раніше заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ядерна війна може розпочатися у будь-який момент.
Після цього президент США Дональд Трамп наголосив, що Вашингтон готовий до будь-якого сценарію розвитку подій.