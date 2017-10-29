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В Одесі невідомі демонтували огорожу військової частини та вивезли майно

Неділя, 29 жовтня 2017, 13:58

В Одесі невідомі здійснили спробу рейдерського захоплення військового об'єкта та викрали військове майно.

Про це заявило командування Повітряних сил Збройних Сил України. 

Згідно з повідомленням, інцидент стався 29 жовтня. 

"В Одесі близько 8:45 близько 40 осіб у балаклавах здійснили спробу рейдерського захоплення частини території військового об'єкта, який є власністю Міністерства оборони України. Невідомі особи, які позиціонують себе як представники торговельно-розважального центру "Citу Center", частково демонтували огорожу військової частини А3571 та вивезли військове майно в невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює військова служба правопорядку та військова прокуратура Південного регіону України, представники повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗСУ.

"Командування Повітряних сил ЗСУ застерігає від провокаційних дій поруч із військовими частинами. Адже військовослужбовці добових нарядів відповідно до статутних обов'язків мають право застосовувати зброю під час несення служби", - підкреслюють військові. 

 
 
 
Усі фото - пс ЗСУ 

Українська правда 

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Теми: МіноборониОдесарейдерство
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