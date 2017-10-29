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Україна закликала ООН підтримати Резолюцію про права людини в Криму

Неділя, 29 жовтня 2017, 14:09

Найближчими днями Україна подасть резолюцію "Положення про права людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі" для розгляду до Третього комітету ООН і просить її підтримати.

Про це сказала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в офісі ООН у Нью-Йорку, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми закликаємо міжнародне співтовариство послідовно реагувати на цинічні порушення прав людини в Криму та посилити політичний і дипломатичний тиск на Кремль з метою забезпечення повернення держави-агресора до поваги положень міжнародного права", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вона зазначила, що голосування за ухвалення резолюції очікується в другій половині листопада.

"Сьогодні я хочу ще раз підтвердити позицію України: ми не торгуємо територією, як і нашими громадянами, за гроші, нафту або газ. Тому деокупація Криму, як і інших тимчасово окупованих територій, є нашим абсолютним пріоритетом", - додала віце-прем'єр-міністр.

Окрім того, на заході українські правозахисники розповіли про погіршення ситуації з правами людини в Криму та звернули увагу присутніх на збільшення політично мотивованих переслідувань, незаконних методів розслідувань, тортури та психологічний тиск, мілітаризацію півострова, незаконну мобілізацію українських громадян на службу в російську армію та переслідування кримчан за участь у мирних зібраннях.

Теми: ООНКрим
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