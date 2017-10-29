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Украина призвала ООН поддержать Резолюцию о правах человека в Крыму

Воскресенье, 29 октября 2017, 14:09

В ближайшие дни Украина представит резолюцию "Положение о правах человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе" для рассмотрения в Третьем комитете ООН и просит ее поддержать.

Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в офисе ООН в Нью-Йорке, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы призываем международное сообщество последовательно реагировать на циничные нарушения прав человека в Крыму и усилить политическое и дипломатическое давление на Кремль с целью обеспечения возврата государства-агрессора к уважению положений международного права", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что голосование за принятие резолюции ожидается во второй половине ноября.

"Сегодня я хочу еще раз подтвердить позицию Украины: мы не торгуем территорией, как и нашими гражданами, за деньги, нефть или газ. Поэтому деоккупация Крыму, как и других временно оккупированных территорий, является нашим абсолютным приоритетом", - добавила вице-премьер-министр.

Кроме того, на мероприятии украинские правозащитники рассказали об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму и обратили внимание присутствующих на увеличение политически мотивированных преследований, незаконные методов расследования, пытки и психологическое давление, милитаризацию полуострова, незаконную мобилизацию украинских граждан на службу в армию и преследования крымчан за участие в мирных собраниях.

Темы: ООНКрым
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