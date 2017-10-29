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Іран й далі вироблятиме балістичні ракети - президент

Неділя, 29 жовтня 2017, 17:06

Іран й далі вироблятиме балістичні ракети для своєї оборони і не вважає це порушенням міжнародних угод.

Про це заявив президент Ірану Хасан Роухані в ефірі державного телебачення, пише Reuters.

"Ми будували, будуємо та продовжуватимемо створювати ракети, і це не порушує міжнародних угод", - заявив Роухані. 

З такою заявою Роухані виступив після того, як Палата представників США проголосувала за нові санкції проти Ірану через розробку балістичних ракет.  Законопроет має схвалити Сенат і підписати президент США.

Іран заперечує спроби розробляти ядерної зброї та заявляє, що не планує будувати ядерні ракети.

Також Роухані розкритикував США за відмову Трампа офіційно підтвердити, що Тегеран дотримується угоди про ядерну програму Ірану. 

Роухані закликав МАГАТЕ якомога швидше оприлюднити звіт, який підтвердить "мирну природу ядерної програми Ірану", пише DW.

Українська правда 

Теми: ядерна зброяІран
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