Иран продолжит производить баллистические ракеты - президент
Иран продолжит производить баллистические ракеты для своей обороны и не считает это нарушением международных соглашений.
Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения, пишет Reuters.
"Мы строили, строим и будем продолжать создавать ракеты, и это не нарушает международных соглашений", - заявил Роухани.
С таким заявлением он выступил после того, как Палата представителей США проголосовала за новые санкции против Ирана из-за разработки баллистических ракет. Законопроет должен одобрить Сенат и подписать президент США.
Иран отрицает попытки разрабатывать ядерное оружия и заявляет, что не планирует строить ядерные ракеты.
Также Роухани раскритиковал США за отказ Трампа официально подтвердить, что Тегеран не придерживается соглашения о ядерной программе Ирана.
Роухани призвал МАГАТЭ как можно скорее обнародовать отчет, который подтвердит "мирную природу ядерной программы Ирана", пишет DW.
Украинская правда