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Иран продолжит производить баллистические ракеты - президент

Воскресенье, 29 октября 2017, 17:06

Иран продолжит производить баллистические ракеты для своей обороны и не считает это нарушением международных соглашений.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения, пишет Reuters.

"Мы строили, строим и будем продолжать создавать ракеты, и это не нарушает международных соглашений", - заявил Роухани.

С таким заявлением он выступил после того, как Палата представителей США проголосовала за новые санкции против Ирана из-за разработки баллистических ракет. Законопроет должен одобрить Сенат и подписать президент США.

Иран отрицает попытки разрабатывать ядерное оружия и заявляет, что не планирует строить ядерные ракеты.

Также Роухани раскритиковал США за отказ Трампа официально подтвердить, что Тегеран не придерживается соглашения о ядерной программе Ирана.

Роухани призвал МАГАТЭ как можно скорее обнародовать отчет, который подтвердит "мирную природу ядерной программы Ирана", пишет DW.

Украинская правда 

Темы: ядерное оружиеИран
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