Військові оприлюднили відео захоплення території військової частини в Одесі

Невідомі особи незаконно діяли на частині ділянки військової частини А3571 та військового аеродрому "Шкільний".

Про це заявив начальник південного територіального юридичного відділу Міноборони України Юрій Добров.

Відео інциденту, який стався 29 жовтня на території в/ч А3571, оприлюднено на Youtube-каналі телерадіостанції Міноборони "Бриз".

"Внаслідок дій невідомих осіб територію військової частини було незаконно змінено на 20 соток", - зазначив Добров.

"Група невідомих осіб за допомогою будівельної техніки демонтували бетонний паркан та встановили металевий. По цьому факту було викликано Нацполіцію, прибули відповідні посадові особи ВСП ЗСУ, військова прокуратура одеського гарнізону. На питання до забудовників, на якій підставі вони здійснюють ці неправомірні дії і змінюють межу військового містечка, вони повідомили, що в них є відповідне рішення Одеської міськради", - зазначив Добров.

При цьому рішення невідомі не надали і запропонували Нацполіції звернутися з відповідним запитом, на який вони готові надати рішення. Міноборони вивчає ситуацію з приводу незаконного захоплення території військового аеродрому, технічної зони військового містечка №10, після отримання документів, які стали підставою для виконання зазначених дій буде подано позови до суду та звернення до правоохоронних органів, повідомив Добров.

Окрім незаконного переміщення меж військового містечка було проведено незаконну вирубку лісових насаджень - дерев, які заважали встановленню паркану.

Радник глави Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, який раніше спростовував спробу захоплення невідомими військової частини, також розмістив відео з місця подій біля в/ч. На ньому невідомі, які вирубували дерева та переносили паркан, спілкуються з представниками поліції, намагаючись довести свою невинуватість.

Ще на одному відео з місця події видно, як невідомі чоловіки виштовхують з ділянки, на якій вони проводять роботи, військовослужбовця.

Як відомо, командування Повітряних сил Збройних Сил України заявило, що в Одесі невідомі здійснили спробу рейдерського захоплення військового об'єкта та викрали військове майно.

У свою чергу радник голови Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк заявив, що поліція Одещини спростовує спробу захоплення невідомими військової частини. Через відсутність факту правопорушення справу відкрито не було, а невідомі особи - не рейдери, а "прості будівельники", заявив Форостяк.

Українська правда