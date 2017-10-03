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Вперше з початку шкільного перемир'я бойовики стріляли з "Граду" - штаб АТО

Вівторок, 3 жовтня 2017, 18:33

У вівторок незаконні збройні формування 4 рази порушили режим тиші на Донбасі, двоє бійців отримали поранення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО 3 жовтня.

Так, близько 1 ночі бойовики з автоматичного гранатомету обстріляли наші позиції у районі Гнутового, що на маріупольському напрямку. У відповідь українські військові застосували зброю на ураження.

"В результаті цього протистояння двоє наших захисників отримали поранення. Постраждалим одразу була надана кваліфікована медична допомога. На даний момент стан їхнього здоров’я задовільний", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в середу вперше від початку шкільного перемир’я, проросійські найманці застосували реактивну систему залпового вогню "Град". О 16 годині ворог випустив 15 снарядів з "Граду" по опорних пунктах сил АТО на підступах до Гнутового.

На донецькому напрямку з опівночі противник двічі обстрілював південно-східні околиці Авдіївки з гранатометів, великокаліберних і стрілецької зброї.

Як відомо, 22 серпня 2017 року лідери держав "нормандського формату" висловили підтримку режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року, "шкільне перемир'я" мало почати діяти з 00:00 25 серпня.

Українська сторона СЦКК повідомляла, що бойовики ОРДО почали порушувати "шкільне перемир'я" одразу, як воно набуло чинності.

Українська правда

Теми: АТО
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