У МАГАТЕ заявили, що Іран виконує ядерну угоду

Іран виконав свої "зобов’язання, пов’язані з ядерною зброєю", в рамках міжнародної угоди про обмеження ядерної програми.

Про це заявив голова Міжнародного агенства з атомної енергії Юкія Амано на прес-конференції в Тегерані, де зустрівся з іранськими лідерами, повідомляє Радіо Свобода.

В угоді 2015 року Тегеран погодився скоротити свою ядерну діяльність в обмін на звільнення від міжнародних санкцій.

Амано, чиє агентство відповідає за моніторинг ядерних обмежень, зустрівся, зокрема, з президентом Ірану Хасаном Роугані, віце-президентом Алі Акбаром Салехі, який координує ядерну діяльність Ірану, і міністром закордонних справ Мохаммадом Джавадом Заріфом.

В опублікованій президентською канцелярією заяві Роугані наголосив на "повній" прихильності Ірану угоді.

"Ми не повинні допустити, щоб ядерна угода, як важливе досягнення, підривалася, і ми повинні консолідувати цю важливу міжнародну прихильність за повної співпраці", – сказав він.

Салехі заявив, що Тегеран хоче продовження дії ядерної угоди, і що позиція США його турбує.

"Якщо ядерна угода буде порушена, це матиме непередбачувані наслідки", – сказав він.

Візит Амано до Тегерана відбувся після того, як 13 жовтня президент США Дональд Трамп хоч і не відмовився від угоди, але й не став підтверджувати дотримання її положень Іраном. Він звинуватив Тегеран у порушенні "духу" домовленостей, зокрема, через постійні випробування балістичних ракет та підтримку екстремістів на Близькому Сході.

26 жовтня Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів схвалила законопроект, який передбачає нові санкції щодо Ірану через її розробку балістичних ракет.

Глава МЗС Ірану Джавад Заріф заявив, що країна розгляне можливість виходу з ядерної угоди, якщо США продовжать запроваджувати санкції проти Ірану.

Іран незмінно вказує, що його ядерна програма має мирні цілі.

Лідери Європейського союзу та інші сторони угоди підтвердили, що підтримують її.

Крім США, підписантами угоди є Росія, Китай, Великобританія, Франція і Німеччина.