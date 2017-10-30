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Сенатор США: Росії йде на користь корупція в Україні

Понеділок, 30 жовтня 2017, 05:04

Сенатор США Кріс Мерфі поділився враженнями про поїздку в Україну, розкритикував рівень корупції і підконтрольні політикам ЗМІ.

Про це пише Голос Америки.

Ціллю поїздки в Україну було "дізнатись більше про поточний конфлікт у Східній Україні та про те, як Сполучені Штати можуть підтримувати наших союзників у Східній Європі проти все більш агресивної Росії", - пише сенатор Мерфі на своїй сторінці на сайті "Медіум".

Під час поїздки Мерфі виступив з промовою у Львівському Католицькому Університеті перед приблизно 75-ма студентами.

"Ці студенти в першу чергу стурбовані високим рівнем корупції державного та приватного секторів в Україні. Я дізнався від них, наскільки нормою стала корупція в Україні", - пише сенатор. "Росія користується корупцією, оскільки вона підриває підтримку українського національного уряду, який намагається об'єднати країну для боротьби з російським вторгненням."

У Львові сенатор, разом з послом США в Україні Марі Йованович, також зустрівся з мером Андрієм Садовим.

"В якийсь момент під час вечері мер Садовий почав скаржитися на те, що Порошенко та олігархи контролюють усі засоби масової інформації в країні та використовують їх для просування їх політичних завдань. Це спонукає посла Йованович ввічливо запитати Садового: "З усією повагою, пане мер, що ви кажете, коли люди запитують вас про телевізійні та радіо станції, якими володіє ваша родина?".

На це, пише Мерфі, Садовий відповів: "Моя дружина володіє ними, а не я! І наші станції мають чесне висвітлювання. Там немає політичного ухилу. Не так, як на інших станціях".

"Мене вражає те, наскільки нормою в Україні стало, щоб політики контролювали ЗМІ", - пише сенатор Крис Мерфі.

"Українська демократія є молодою, і це нагадування про те, наскільки далеко їй ще треба йти", - вважає він.

Позитивно сенатор оцінив Яворівську військову базу, де контингент Національної гвардії Оклахоми тренує українську піхоту.

"Добре оцінити, наскільки ефективно використовуються наші гроші на тренування", - пише сенатор. "Боротьба за майбутнє цієї країни повинна вестися українцями, а не американцями, але ці невеликі інвестиції в тренування - це великі дивіденди для регіональної безпеки."

Теми: корупціявійнаРосіяСША
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