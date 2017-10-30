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Волкер зустрінеться з Сурковим у листопаді – росЗМІ

Понеділок, 30 жовтня 2017, 09:15

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер та помічник президента РФ Владислав Сурков у першій половині листопада проведуть черговий раунд переговорів.

Він відбудеться на нейтральній території, повідомляє російське видання "Известия" з посиланням на джерела, близькі до організації переговорів.

За даними видання, сторони мають намір обговорити російський проект резолюції ООН про розміщення миротворчої місії на Донбасі, а також реалізацію Мінських угод і роботу мінської контактної групи.

Рішення про зустріч було прийнято після позапланового візиту Волкера в Україну, що відбувся 27 жовтня.

Переговори домовилися провести на нейтральній території.

У Держдепартаменті США у відповідь на запит російського видання заявили, що на даний момент не готові анонсувати "поїздку" Волкера.

Раніше повідомлялося, що спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер готує тези для резолюції РБ ООН щодо миротворчої місії на Донбасі.

"Європейська правда"

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