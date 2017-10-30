Волкер встретится с Сурковым в ноябре – росСМИ

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков в первой половине ноября проведут очередной раунд переговоров.

Он состоится на нейтральной территории, сообщает российское издание "Известия" со ссылкой на источники, близкие к организации переговоров.

По данным издания, стороны намерены обсудить российский проект резолюции ООН о размещении миротворческой миссии на Донбассе, а также реализацию Минских соглашений и работу минской контактной группы.

Решение о встрече было принято после внепланового визита Волкера в Украину, который состоялся 27 октября.

Переговоры договорились провести на нейтральной территории.

В Госдепартаменте США в ответ на запрос российского издания заявили, что на данный момент не готовы анонсировать поездку Волкера.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер готовит тезисы для резолюции СБ ООН по миротворческой миссии на Донбассе.

"Европейская правда"