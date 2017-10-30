КВУ: 60 представників БПП перемогли на виборах голів об'єднаних громад

60 кандидатів від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" перемогли на перших виборах сільських, селищних і міських голів, проведених в 201 об'єднаній територіальній громаді за результатами паралельного підрахунку голосів.

Про це на прес-конференції повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель, передають "Українські новини".

Він пояснив, що КВУ вів підрахунок лише серед тих кандидатів, яких безпосередньо висувала партія.

Друге місце, за даними КВУ, посіла партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 13 переможців.

Від Аграрної партії й партії "Наш край" виграли по 5 кандидатів, від партії "За конкретні справи" – 3, від "Українського об'єднання патріотів" ("Укроп") і "Сила людей" – по 1.

"Я не поспішав би робити висновок про те, що найбільше переможців є самовисуванцями, оскільки БПП і "Батьківщина" заявили про значну кількість кандидатів, яких підтримали (але не висунули) ці політичні сили", – сказав Кошель.

А аналітик КВУ Денис Рибачок зазначив, що основною проблемою на виборах 29 жовтня був низький рівень професійної підготовки членів виборчої комісії.

Зокрема, в одній з об'єднаних громад у Хмельницькій області члени виборчкому тільки в день виборів помітили, що в бюлетені для голосування відсутнє прізвище одного з кандидатів. У результаті близько 70% голосів виборців було втрачено

Як відомо, у неділю, 29 жовтня, пройшли перші вибори депутатів сільських, селищних і міських рад і відповідних сільських, селищних і міських голів в 201 об'єднаній територіальній громаді у всіх областях.

БПП заявила про перемогу 111 своїх кандидатів, а "Батьківщина" – про перемогу 26 кандидатів на виборах голів об'єднаних громад.