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КИУ: 60 представителей БПП победили на выборах глав объединенных общин

Понедельник, 30 октября 2017, 11:46

60 кандидатов от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" победили на первых выборах сельских, поселковых и городских председателей, проведенных в 201 объединенной территориальной общине по результатам параллельного подсчета голосов.

Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передают "Українські новини".

Он объяснил, что КИУ вел подсчет лишь среди тех кандидатов, которых непосредственно выдвигала партия.

Второе место, по данным КИУ, заняла партия "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 13 победителей.

От Аграрной партии и партии "Наш край" выиграли по 5 кандидатов, от партии "За конкретные дела" - 3, от "Украинского объединения патриотов" ("Укроп") и "Сила людей" - по 1.

"Я не спешил бы делать вывод о том, что больше всего победителей являются самовыдвиженцами, поскольку БПП и "Батьківщина" заявили о значительном количестве кандидатов, которых поддержали (но не выдвинули) эти политические силы", - сказал Кошель.

А аналитик КИУ Денис Рыбачок назвал основной проблемой на выборах низкий уровень профессиональной подготовки членов избирательной комиссии.

В частности, в одной из объединенных общин в Хмельницкой области члены избиркома только в день выборов заметили, что в бюллетене для голосования отсутствует фамилия одного из кандидатов. В результате около 70% голосов избирателей были потеряны.

Как известно, в воскресенье, 29 октября, прошли первые выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов и соответствующих сельских, поселковых и городских председателей в 201 объединенной территориальной общине во всех областях.

БПП заявил о победе 111 своих кандидатов, а "Батьківщина" – о 26 кандидатов на выборах председателей объединенных общин.

Темы: виборыКИУ
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