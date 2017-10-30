Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Літак з Києва завертали в Чернівцях через негоду

Понеділок, 30 жовтня 2017, 12:30

Літак рейсу "Київ-Чернівці", який через негоду змушений був повернутись до столиці ввечері 29 жовтня, прилетів до Чернівців у понеділок вранці.

Про це повідомили "Укрінформу" в аеропорту "Чернівці".

"Літак прибув приблизно о 10.40 год. Висадив пасажирів, після чого була проведена посадка тих, хто придбав квитки до столиці. Після цього літак вилетів за визначеним маршрутом біля 11.15 год." - розповіли працівники летовища.

В Чернівецькій ОДА повідомили, що через складні погодні умови спікери круглого столу на тему: "Асоціація Україна – ЄС: що далі?" не змогли дістатися до Чернівців.

Літак повернули до аеропорту "Бориспіль". Відтак, захід запланований на 30 жовтня 2017 року о 10.00 в приміщенні обласної державної адміністрації, було скасовано.

Про нову дату заходу обладмінстрація обіцяє повідомити додатково.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Останні новини
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
Усі новини...
Реклама: