Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Самолет из Киева заворачивали в Черновцах из-за непогоды

Понедельник, 30 октября 2017, 12:30

Самолет рейса "Киев-Черновцы", который из-за непогоды вынужден был вернуться в столицу вечером 29 октября, прилетел в Черновцы в понедельник утром.

Об этом сообщили "Укринформу" в аэропорту "Черновцы".

"Самолет прибыл примерно в 10.40. Высадил пассажиров, после чего была проведена посадка тех, кто приобрел билеты в столицу. После этого самолет вылетел по определенному маршруту у 11.15 ч." – рассказали работники аэропорта.

В Черновицкой ОГА сообщили, что из-за сложных погодных условий спикеры круглого стола на тему: "Ассоциация Украина - ЕС: что дальше?" не смогли добраться до Черновцов.

Самолет вернули в аэропорт "Борисполь". Следовательно, мероприятие запланированное на 30 октября 2017 года в 10.00 в помещении областной государственной администрации, было отменено.

О новой дате мероприятия обладминстрации обещает сообщить дополнительно.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Последние новости
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:54
По всей Украине тревога: в России взлетел МиГ
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили три вражеских дрона
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
Все новости...
Реклама: